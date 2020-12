Xuan-Yuan Sword 7: Neuer PS4-Termin und PC-Update veröffentlicht

Screenshot - Xuan-Yuan Sword 7 (PC) Screenshot - Xuan-Yuan Sword 7 (PC) Screenshot - Xuan-Yuan Sword 7 (PC)

Das bereits Ende Oktober für PC erschienene und von unseren PUR-Lesern zum Wunschtest November auserkorene Action-Rollenspiel Xuan-Yuan Sword 7 soll im Februar 2021 auch in westlichen Gefilden für PlayStation 4 erscheinen, wie Softstar Entertainment, Demo Studio und Yooreka Studio (via Geamtsu ) bekannt geben. In Japan ist die PS4-Fassung bereits seit dem 10. Dezember erhältlich. Eine Umsetzung für Xbox One befindet sich ebenfalls in Entwicklung, hat aber noch keinen Termin.Am heutigen 18. Dezember erscheint zudem eine Aktualisierung für die PC-Version auf Steam , die u. a. einen neuen Bosskampf, einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, eine Stun-Funktion, einen alternativen Titelsong von Yoko Shimomura (u. a. Kingdom-Hearts-Reihe) sowie einen New-Game-Plus-Modus mit dem legendären Xuan-Yuan-Schwert als Waffe implementiert (zu den Patchnotizen ). Im Februar soll die PC-Fassung zudem deutsche, spanische und russische Lokalisierungen erhalten, was natürlich auch die Hoffnung einer deutschen Konsolenumsetzung schürt.Letztes aktuelles Video: VideoTest