Xuan-Yuan Sword 7: Im Sommer 2021 für PlayStation 4 und Xbox One

Die (westlichen) Konsolen-Versionen von Xuan-Yuan Sword 7 brauchen noch etwas länger. Entwickler und Publisher eastasiasoft wird das Action-Rollenspiel von Softstar und Domo Studio im Sommer 2021 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Auch physische Box-Versionen sind geplant und sollen vom Publisher Maximum Games im europäischen Einzelhandel veröffentlicht werden. Texte und Untertitel soll es in folgenden Sprachen geben: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch. Die Sprachausgabe ist ausschließlich auf Chinesisch.Die PC-Version hatten wir im PUR-Wunschtest im November 2020 getestet. Zum Test : Ganz ehrlich: Ich hatte keine Ahnung, dass es Xuan-Yuan Sword überhaupt gibt. Dabei ist das aktuelle Spiel schon Teil sieben der seit geschlagenen 30 Jahren laufenden Hauptserie und sieht auf den ersten Blick richtig gut aus! Wenn die Sonne hinter kleinen Dörfern untergeht, während ein Fluss vor den Toren entlang plätschert, macht das jedenfalls Lust auf mehr. Denkt euch coolen Schwertkampf und ein unterhaltsames Rollenspiel dazu - ist Xuan-Yuan Sword 7 womöglich ein Geheimtipp?"Xuan Yuan Sword 7 spielt vor 2000 Jahren in China, gegen Ende der Herrschaft der Frühen Han. Der Spieler schlüpft in die Rolle des edlen Schwertkämpfers Taishi Zhao und folgt der Spur eines mysteriösen Bambusstreifens aus der Gruft des Markgrafen von Liu. Das Bambustäfelchen versprach Wohlstand, brachte jedoch nur Hunger und Leid. Um seine Familie zu beschützen und die Wahrheit hinter dieser Katastrophe zu ergründen, begibt Taishi Zhao sich auf eine Reise durch ein mythologisches Reich voller andersweltlicher Wesen, die ihm nach dem Leben trachten.""Die Xuan-Yuan-Sword-Reihe ist ein kolossal wichtiger Bestandteil der chinesischen Gamesbranche, hat es jedoch tragischerweise nie in den Westen geschafft", sagt Joshua M French, Community Manager von eastasiasoft. "Das wollen wir mit Xuan Yuan Sword 7 ändern. Das Spiel ist der perfekte Einstiegspunkt für alle Fans von Actionrollenspielen - vor allem, wenn sie sich für Anthropologie und Mythologie interessieren."