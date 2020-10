Turrican Flashback: Viererpack mit leicht überarbeiteten Turrican-Klassikern vorbestellbar

Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch) Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch) Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch) Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch) Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch) Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch) Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch) Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch) Screenshot - Turrican Flashback (PS4, Switch)

Nach der Turrican Anthology von Strictly Limited Games wurde heute eine weitere Turrican-Spielesammlung angekündigt. Bei Turrican Flashback ab 29,99€ bei vorbestellen ) von ININ Games handelt es sich allerdings um leicht überarbeitete Versionen der Originale (in puncto Steuerung und Präsentation). Enthalten sind Turrican, Turrican II, Mega Turrican und Super Turrican, der Preis beträgt 29,99 Euro.Die Veröffentlichung soll "bald" jeweils als Retail-Version und Download für Switch und PlayStation 4 starten. Vorbestellungen sind bereits möglich, bei Play-Asia.com z.B. wird als Auslieferungs-Datum der 8. Dezember angegeben.Die Überarbeitungen wurden laut Pressemitteilung u.a. von Teilen des Original-Teams Factor 5 vorgenommen; zumal auch die Original-Soundtracks von Chris Hülsbeck dabei sind. Die Flashback-Sammlung soll die klassische Jump-n-Shoot-Serie einem weiteren Publikum näherbringen, während sich die "Anthology"-Sammlung von Strictly Limited Games an Sammler und Fans richtet."Entwickelt wird es zusammen vom Original-Team bei Factor 5 und den Bewahrungs-Spezialisten Ratalaika Games; Turrican hat sich nie besser angefühlt, ausgesehen und geklungen! Eine neue überarbeitete Steuerung macht die Heimcomputer-Klassiker einsteigerfreundlich, so dass neue und alte Fans willkommen geheißen werden, um den Klassiker mit einem Knopfdruck erneut erleben zu können. Zusätzlich erlauben neue Filter und dynamische On-Screen-Elemente den Spielern, ihre Erfahrung anzupassen, so dass sie komplett "retromäßig" loslegen oder das Spiel im vollen Widescreen-Format mit minimalen On-Screen-HUD-Elementen genießen können. All das zusammen mit kristallklarem und perfekt gerendertem Audio-Playback der klassischen Soundtracks und Soundeffekte!- 4 classic titles, Turrican, Turrican II: The Final Fight, Mega Turrican and Super Turrican in one awesome package!- Reworked modern control scheme that streamlines the series and makes them more approachable than ever before.- Customize your experience with shaders, wallpapers and different display options.- Gigantic levels, heart-blazing action and huge boss fights. Suit up and prepare for mayhem!- Rewind feature and save states allows you to take on the challenge… with some help!- Timeless and critically acclaimed soundtracks by composer Chris Huelsbeck!"