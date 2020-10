Teardown: Raubüberfälle in einer komplett zerstörbaren Voxelwelt begeistern im Early Access

Screenshot - Teardown (PC) Screenshot - Teardown (PC) Screenshot - Teardown (PC) Screenshot - Teardown (PC) Screenshot - Teardown (PC) Screenshot - Teardown (PC) Screenshot - Teardown (PC)

Am 29. Oktober 2020 hat Dennis Gustafsson alias Tuxedo Labs seine voxel-basierten Abriss-Raubzüge in Teardown im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie mindestens ein Jahr zusammen mit der Community weiterentwickelt werden sollen. Der Download via Steam kostet 19,99 Euro. Eine Anhebung des Preises bis zur finalen Veröffentlichung ist derzeit nicht geplant.In Teardown geht es darum, auf möglichst kreative Weise Raubüberfälle in einer komplett zerstörbaren Voxel-Welt vorzubereiten, durchzuführen und anschließend erfolgreich zu flüchten. Die Umgebungen können mit Fahrzeugen und anderen Utensilien wie Vorschlaghämmern, Schusswaffen und Sprengstoffen manipuliert werden. Neben einer Story-Kampagne ist auch ein Sandbox-Modus enthalten. Bei den Steam-Usern kommt die Voxel-Action richtig gut an - bereits am ersten Tag sind die Nutzerreviews "äußerst positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 1.529 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Trailer