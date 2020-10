Star Shaman: Magische VR-Weltraum-Action im Roguelite-Stil erfordert rhythmische Reaktionen

Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Star Shaman (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Star Shaman bietet eine besondere Mischung aus Arcade-Action, Roguelite und French-Touch-Soundtrack. Im von Ikimasho entwickelten VR-Spiel wehrt man mit Hilfe von Zauberkräften allerlei bunte, musikalische Attacken und Wesen aus dem Himmel ab. Das Spiel ist für die Plattformen Rift, Quest und SteamVR erhältlich, und zwar auf Steam, in den Oculus-Stores und auf Viveport."STAR SHAMAN ist ein aktives VR Abenteuer mit einem Hauch von Roguelite. Verwandel dich in einen STAR SHAMAN und begebe dich auf eine epische Reise, um den Funken des Lebens in ein Universum zurückzubringen, das von den Architekten der Entropie zu langweiligen Würfeln reduziert wurde.Benutze die Zaubersprüche der Shaman Sphäre, um eine Vielfalt an Waffen heraufzubeschwören und dich im Takt des French Touch-Soundtracks durch spektakulär aussehende Galaxien zu kämpfen. Hüpfe von Planet zu Planet und von Sonnensystem zu Sonnensystem in einem atemberaubend schönen und prozedural erzeugten Universum, in dem kein Durchspielen das Gleiche sein wird. Falle, versuche es erneut und schalte mächtige neue Waffen und Fähigkeiten frei, um deinen ganz eigenen Spielstil zu finden. Rufe die Waffen mit einem einzigartigen, bewegungsbasierten Zaubersystem auf, mit dem du dich bald unbesiegbar fühlen wirst.Kämpfe gegen Armadas tödlicher mechanischer Feinde, bis du epische Bosskämpfe erreichst, die dir den Weg zu neuen Sonnensystemen versperren. Treffe eine Reihe skurriler Charaktere auf deiner Reise, von denen jeder seine eigene Agenda hat. Und vergesse nicht, die feineren Details der außergewöhnlichen Lebensformen zu bewundern, die du wieder zum Leben erweckst, wenn du die korrupten Architekten der Entropie in die entlegensten Winkel ihres kubischen Universums jagst. Denn du bist ein STAR SHAMAN, ein Verfechter der biologischen Vielfalt und die letzte Hoffnung der Galaxie."