The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: Offizielle Ankündigung des dritten Teils der Horror-Reihe

Nach der " versteckten " Ankündigung in The Dark Pictures Anthology: Little Hope haben Bandai Namco Entertainment Europe und Supermassive Games auch offiziell The Dark Pictures Anthology: House of Ashes angekündigt. Der dritte Teil der The Dark Pictures Anthology soll im nächsten Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (digital) erscheinen.Produktbeschreibung: "Irak, 2003. Nachdem sich der Konflikt dem Ende zu nähern scheint, machen sich CIA Field Operative Rachel King und eine Elite-Einheit des Militärs bereit, eine verdächtige, unterirdische Chemiewaffenfabrik im Zagros-Gebirge zu stürmen. Nachdem sie die Koordinaten erreichen, wird die Einheit von einer lokalen Patrouille aus dem Hinterhalt angegriffen. Während des Gefechts gibt der Boden aufgrund eines Erdbebens nach und beide Seiten stürzen in die Ruinen eines sumerischen Tempels. In der Dunkelheit unter der arabischen Wüste ist etwas Bösartiges erwacht. Ein Nest von antiken und unheimlichen Kreaturen haben nun neue Beute, die sie gnadenlos und brutal zur Strecke bringen können.""Grauenhafte Entdeckungen und schwierige Entscheidungen warten auf die Überlebenden, die durch die unterirdischen Höhlen versuchen der tödlichen Gefahr zu entkommen. Werden sie ihr eigenes Überleben priorisieren oder ihre Ängste und persönlichen Feindschaften überwinden, um sich der Bedrohung gemeinsam zu stellen?"Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer