The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: Weiterer Teaser-Trailer zum Horrorspiel

Bandai Namco Entertainment Europe und Supermassive Games haben einen weiteren Teaser-Trailer zu The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes veröffentlicht. Der neue Teil der Horror-Reihe soll noch in diesem Jahr für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.Die Handlung ist während des Irak-Krieges 2003 angesiedelt. Dabei verschlägt es eine kleine Einheit von US-Soldaten bei ihrer Suche nach Chemiewaffen in einen alten sumerischen Tempel im Untergrund, in dem auch fürchterliche Kreaturen ihr Unwesen zu treiben scheinen. Der neue Trailer vermittelt dabei einen kurzen Eindruck von den klaustrophobischen Gängen und düsteren Gefahren.Gleichzeitig weist man am Ende des Videos darauf hin, dass am 27. Mai um 18 Uhr das Spiel in einem "First Gameplay Reveal" etwas näher vorgestellt werden soll.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer 2