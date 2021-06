The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: Releasedatum im Horror-Monat

Eigentlich war es vorhersehbar, aber nach dem jüngsten Trailer beim Summer Game Fest herrscht Gewissheit: The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, das dritte Spiel der Horror-Reihe, erscheint im Halloween-Monat - genauer gesagt am 22. Oktober. Darüber hinaus gewährte Supermassive Games erstmals einen genauen Blick auf die Kreaturen, die im Untergrund lauern - sie erinnern entfernt an Dämonen und sind nicht nur mit tödlichen Krallen, sondern auch Flügeln ausgestattet.Wer Gefallen am Design gefunden hat, kann sich eine Pazuzu Edition bestellen, in der es neben Extras Stickers, Pins und einem Kunstdruck auch eine entsprechende Figur des Monsters in der schicken Collector's Box gibt. Vorbesteller erhalten außerdem erneut einen früheren Zugriff auf den Curator's Cut.Letztes aktuelles Video: Story Trailer Release Date Announcement