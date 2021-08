The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: Gamescom-Trailer offenbart weitere Einblicke in den Horrortrip im Untergrund

Im Rahmen der gamescom haben Supermassive Games und Bandai Namco Entertainment Europe einen weiteren Trailer zu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes ( ab 26,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, der weitere Einblicke in die kommenden Episode der Horror-Reihe gewährt.Im Zentrum des Clips steht die Notwendigkeit, sich im Angesicht der mysteriösen Bedrohung auch mit einem Feind verbünden zu müssen, um den Horror zu überlegen, getreu dem Motto: "Der Feind meines Feindes ist mein Freund". Allerdings lassen die Szenen bereits darauf schließen, dass es nicht einfach sein wird, sich gegenseitig zu vertauen. Aufmerksame Zuschauer könnten zudem eine versteckte Nachricht im Trailer entdecken, die sie zu einer Webseite führt.he Dark Pictures Anthology: House of Ashes wird am 22. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden.Eine erste Einschätzung von uns gibt es hier Letztes aktuelles Video: Enemy of My Enemy Gamescom Trailer