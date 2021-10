The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: Video stellt die Beteiligten des unterirdischen Horrortrips vor

Am 22. Oktober 2021 wollen Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games mit The Dark Pictures Anthology: House of Ashes ab 26,99€ bei vorbestellen ) den dritten Teil ihrer mit Man of Medan begonnenen und Little Hope fortgesetzten Horrorosaga für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlichen. Via Steam PlayStation Store und Microsoft Store sind für je 29,99 Euro bereits Vorbestellungen des u. a. auch als Pazuzu Edition im Handel erscheinenden Horrortrips möglich.Ein neues Video soll zudem die Charakterriege (zur Vorschau ) näher vorstellen:In der Spielbeschreibung heißt es: "Irak, 2003. Während das Kriegsende näher rückt, soll eine Militäreinheit – begleitet von der CIA-Agentin Rachel King – in einer unterirdischen Anlage im Schatten des Zagros-Gebirges nach Chemiewaffen suchen. Bei ihrer Ankunft wird die Sucheinheit von einer Patrouille unter der Führung von Sergeant Salim Othman angegriffen.Während des folgenden Kampfes führt eine Erderschütterung dazu, dass sich der Boden unter den Kämpfenden auftut – und als sie sich nach ihrem Sturz in den Ruinen eines versunkenen sumerischen Tempels wiederfinden, ist in der Dunkelheit unter der arabischen Wüste etwas Böses erwacht. Eine Horde uralter, schauerlicher Kreaturen eröffnet die Jagd auf ihre neue Beute.Grausige Entdeckungen und unmögliche Entscheidungen stehen der Einheit bevor, die dem unterirdischen Labyrinth und ihren Jägern entkommen muss. Ist sich jeder selbst der Nächste – oder werden sich die Gejagten zusammenraufen, um gemeinsam ums Überleben zu kämpfen?"Letztes aktuelles Video: VideoVorschau