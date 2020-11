The Last Blade: Beyond the Destiny: SNK-Klassiker auf Switch verfügbar

Screenshot - The Last Blade: Beyond the Destiny (Switch) Screenshot - The Last Blade: Beyond the Destiny (Switch) Screenshot - The Last Blade: Beyond the Destiny (Switch) Screenshot - The Last Blade: Beyond the Destiny (Switch) Screenshot - The Last Blade: Beyond the Destiny (Switch) Screenshot - The Last Blade: Beyond the Destiny (Switch)

SNK hat das Kampfspiel The Last Blade: Beyond the Destiny in einer Special Edition für Nintendo Switch zum Preis von 7,99 Euro wieder veröffentlicht ( eShop ). Der Neogeo-Pocket-Color-Selection-Klassiker verfügt über verschiedene Modi wie Story, Survival und Training und bietet zusätzlich zwei freischaltbare Minigames, Power-Up-Schriftrollen und VS-Kämpfe.Außerdem wird ein (nicht näher benannter) Kämpfer aus The Last Blade im dritten Season Pass für Samurai Shodown auf PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: TrailerDer Publisher schreibt: "SNK machte die Welt 1997 mit The Last Blade bekannt, einem Waffen-basierten Kombo-Fighting-Game, das in den letzten Jahren der Edo-Zeit angesiedelt ist. Im Jahr 1998 folgte das Sequel The Last Blade 2: Heart of the Samurai. Im Jahr 2000 gab die Serie ihr Debut auf dem Neogeo-Pocket-Color-Handheld unter dem Namen The Last Blade: Beyond the Destiny. Die Serie ist für ihr einzigartiges Gameplay, die schönen Hintergründe und Charaktere mit hohem Wiedererkennungswert bekannt. Musik und Setting wurden von Fighting-Game-Fans auf der ganzen Welt gelobt; viele von ihnen warten seit Langem auf ein Sequel."