Toy Soldiers HD: Neuauflage für PC, PS4, Switch und Xbox One in Entwicklung

Bei Publisher Accelerate Games befindet sich Toy Soldiers HD (Arbeitstitel) für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One in Entwicklung . Die Neuauflage des XBLA-Spiels aus dem Jahr 2010 soll neue Inhalte, Optionen, Schwierigkeitsgrade, HD-Grafik und eine bessere Steuerung bieten. Die Zusatzinhalte sollen außerdem in die Grund-Kampagne eingebaut werden. Die Veröffentlichung ist für 2021 geplant.Mathias schrieb jedenfalls in seinem Test, dass die motivierende Mischung aus Tower Defense und Action mit Spielzeugflair trotz geringer Kartenauswahl nicht nur solo, sondern auch zu zweit einen Heidenspaß machen würde. Zum Test : "Selten habe ich die Ausgabe von Microsoft-Punkten so wenig bereut wie hier. Sicher: 1200 Punkte sind kein Pappenstiel für "nur" eine weitere, wenngleich gelungene Tower-Defense-Variante. Doch Toy Soldiers ist so viel mehr als das: Die Idee, bei den Angriffen der Plastiksoldaten eine aktive Rolle in jeder Verteidigungsplattform übernehmen zu können, ist ebenso einfach wie genial und ich frage mich, wie TD-Varianten bislang ohne diese Mechanik unterhalten konnten?"Der neue Publisher Accelerate Games wurde von Greg Fischbach mitbegründet (Gründer von Acclaim und ehemaliger Präsident von Activision International). Das Unternehmen soll das Ziel verfolgen, "langfristige, kooperative Beziehungen mit talentierten Kreativen aufzubauen, die entschlossen sind, Marken zu pflegen und ein dauerhaftes geistiges Eigentum aufzubauen". Accelerate Games will seinen Partnern eine weltweite Unterstützung in den Bereichen Publishing, Vertrieb und Marketing bieten und ihnen gleichzeitig ermöglichen, sich auf den kreativen Prozess zu konzentrieren.