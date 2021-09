Toy Soldiers HD: Auf den 21. Oktober verschoben

Accelerate Games hat den Verkaufsstart von Toy Soldiers HD schon wieder verschoben, um zu garantieren, dass alle Versionen des Spiels zur gleichen Zeit erscheinen werden. Die Umsetzungen für Xbox One (spielbar auch auf Xbox Series X|S), PC via Steam, PlayStation 4 (spielbar auch auf PS5) und Nintendo Switch sollen am 21. Oktober 2021 verfügbar sein.Auszug aus der Pressemitteilung: "Das Entwicklerteam möchte sich für die erneute Verschiebung entschuldigen. Das neue Datum basiert auf einem Problem mit der Ansicht des Leaderboards und einigen anderen kleineren Fixes, welche die Entwickler noch einmal angehen wollen. Statt die unterschiedlichen Versionen an verschiedenen Daten zu veröffentlichen, strebt das Team einen gleichzeitigen Launch auf allen Plattformen an. Das Leaderboard wird gerade repariert und sie sind sich sicher, dass am 21. Oktober alle Versionen erscheinen können."Letztes aktuelles Video: Gameplay PreviewDie Neuauflage des XBLA-Spiels aus dem Jahr 2010 soll neue Inhalte, Optionen, Schwierigkeitsgrade, HD-Grafik, Sounds und eine bessere Steuerung (Kamera) bieten. Die Zusatzinhalte sollen außerdem in die Grund-Kampagne eingebaut werden.Der Publisher beschreibt das Spiel so: "Toy Soldiers HD ist die digitale Verkörperung kindlicher Vorstellungskraft, komplett mit authentischen Eindrücken und Geräuschen des Ersten Weltkriegs. Es steckt voller grüner Plastiksoldaten, First- und Third-Person-Perspektive, Single- und Multiplayer-Gameplay und strategische Tower Defense kombiniert mit FPS-Action. (...) Die Spieler kontrollieren eine von zwei Armeen aus mehr als 50 Spielzeugeinheiten aus dem Ersten Weltkrieg, die auf vielen unterschiedlichen Kampfplätzen antreten, etwa in einem Schlafzimmer oder einer Bücherei. Wie bei anderen Tower Defense-Spielen, baut der Spieler strategisch die Verteidigung auf, während gleichzeitig die Konteroffensive geplant wird. Darüber hinaus bietet Toy Soldiers HD den Spielern die Möglichkeit, den Kampf sowohl aus der Top-Down-Perspektive als auch in der dritten Person zu erleben. Ob an der Haubitze, in den Stiefeln eines Infanteristen mit Flammenwerfer, zu Pferd als Teil der Kavallerie, während sie frontal durch die Feindesreihen pflügt, als Bomber-Pilot, der das Schlachtfeld einebnet, oder im wendigen Luftkampf mit dem Doppeldecker - Spieler können direkt in die Action eintauchen."