Sharkmob: Multiplayer-Battle-Royale im Universum von Vampire: The Masquerade in Entwicklung

Bei Sharkmob befindet sich ein Multiplayer-Battle-Royale-Actionspiel im Universum von Vampire: The Masquerade in Entwicklung . Das schwedische Studio hat weder den Titel noch die Plattformen benannt, aber immerhin klargestellt, dass das Spiel in der zweiten Jahreshälfte 2021 veröffentlicht werden soll. Sie verwenden die offizielle Lizenz von Paradox Interactive.In dem Spiel sollen sich verfeindete "Vampir-Sekten" auf den Straßen und auf den Dächern der Stadt Prag bekämpfen. Man wird solo und in einer Gruppe gegen rivalisierende Vampire und gegen eine feindliche Entität kämpfen, die wild entschlossen ist, alle Vampire auszulöschen. Man soll übernatürliche Kräfte, Waffen und Blut einsetzen, um stärker zu werden, zu jagen und die Nacht zu überleben.Das schwedische Studio Sharkmob wurde 2017 von ehemaligen Mitarbeitern von Massive Entertainment und IO Interactive gegründet. Neben dem Battle-Royale-Spiel wird noch an zwei weiteren Projekte gearbeitet. Die Rede ist von "ehrgeizigen Projekten mit AAA-Qualität auf Basis der Unreal Engine". "Es ist kein Geheimnis, dass wir actiongeladene Online-Erlebnisse im sozialen Bereich lieben - man kann also mit Sicherheit sagen, dass diese Spiele solche Elemente enthalten", heißt es auf der Website des Studios.Letztes aktuelles Video: Teaser