Floor 13: Deep State: Dystopischer Thriller für PC veröffentlicht

Am 2. November 2020 haben Oversight Productions und Humble Games den dystopischen Thriller Floor 13: Deep State für PC veröffentlicht. Das dynamisch generierte Krimi-Adventure fußt auf dem 1992 erschienenen Atari-ST-, Amiga- und PC-Oldie Floor 13 vom selben Team. Via Steam und Humble Store wird noch bis zum 9. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "In einer freien Gesellschaft können Bürger eigene Entscheidungen treffen, die Mächtigen herausfordern und die Wahrheit sagen. Ihr Job ist es, das zu verhindern.Kehren Sie zurück in den geheimnisumwitterten 13. Stock in einem London, das Sie nur zu kennen glauben. Nutzen Sie Ihre Ressourcen und die Macht der Feder und definieren Sie 'die Wahrheit' neu. Fake News, illegale Überwachung, Attentate - egal, wie Sie Ihren Job erledigen, Sie müssen nur die entsprechenden Befehle unterzeichnen. An den Schalthebeln des Staates im Staate werden Sie es mit von der aktuellen Weltpolitik inspirierten Personen und Ereignissen zu tun bekommen. Es liegt an Ihnen, den Status quo aufrechtzuerhalten."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer