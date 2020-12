Suzerain: Politisches Rollenspiel entführt in ein vom Bürgerkrieg gezeichnetes Land

Bedeutsame und dramatische Gespräche - Erlebe vertrackte Dialoge in diesem 200.000 Wörter umfassenden politischen Drama.

Jede Entscheidung hat Folgen - Triff schwierige Entscheidungen über Sicherheit, Wirtschaft, Diplomatie und mehr. Auch in deiner Freizeit werden deine Ansichten von Freunden und Familie auf die Probe gestellt.

Gewinne Verbündete und mach dir Feinde - Interagiere mit einem breiten Spektrum von Charakteren mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Ideologien.

Behalte die Ereignisse im Auge - Berichte und Nachrichten ermöglichen dir, die Situation in Sordland zu verfolgen.

Was wirst du hinterlassen? - Wo sich das Land am Ende deiner vierjährigen Amtszeit befindet, hängt von deinen Entscheidungen ab.

Am 4. Dezember 2020 haben Torpor Games und Fellow Traveller das Politik-Rollenspiel Suzerain für PC veröffentlicht. Via Steam GOG und Humble Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 12,49 Euro). Außerdem ist eine Presidential Edition inklusive Soundtrack erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 92 Prozent von 226 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Führe als Präsident Rayne in diesem textbasierten Rollenspiel Sordland während deiner ersten Amtszeit zu neuen Höhen oder stürze es in den Abgrund. Erlebe in Gesprächen mit deinen Kabinettsmitgliedern und anderen wichtigen Personen ein politisches Drama. Verbiete oder akzeptiere Korruption. Drücke dich vor Verantwortung oder halte Ideale hoch.1954 endet in Sordland nach einem blutigen Bürgerkrieg eine 20-jährige Diktatur. Du übernimmst die Rolle des charismatischen jungen Anton Rayne, der überraschend an die Spitze der Partei aufgestiegen ist und als neuer Präsident von Sordland gewählt wurde. Nach Jahrzehnten der Herrschaft durch Traditionalisten ist das Volk begierig auf demokratische Reformen. Die Wirtschaft liegt am Boden und die politische Landschaft verändert sich. Benachbarte Supermächte beobachten die Situation und militärische Bedrohungen zeichnen sich ab.Kannst du das Land aus seiner Rezession führen? Wirst du den Forderungen deines Volkes nach Reformen gerecht? Die Zukunft von Sordland hängt von deinen Entscheidungen ab. Viel Glück, Herr Präsident. Arbeite eng mit deinen Kabinettsmitgliedern zusammen, um überzeugende Strategien und Methoden für deine Regierung zu entwickeln. Triff Abkommen und gewinne Verbündete - für das Volk oder für dich. Aber denk daran: Jeder hat seine eigenen Ideale und Absichten. Wähle deine Freunde mit Bedacht aus, denn die Feinde finden sich von ganz allein..."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer