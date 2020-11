El Dorado: The Golden City Builder: Legendäre Aufbau-Strategie für PC angekündigt

Screenshot - El Dorado: The Golden City Builder (PC) Screenshot - El Dorado: The Golden City Builder (PC) Screenshot - El Dorado: The Golden City Builder (PC) Screenshot - El Dorado: The Golden City Builder (PC) Screenshot - El Dorado: The Golden City Builder (PC)

Gameparic und PlayWay haben das mythologische Aufbau-Strategiespiel El Dorado: The Golden City Builder für PC angekündigt . Es soll im Frühjahr 2022 via Steam erscheinen und in das sagenumwobene Goldland Südamerikas entführen.Die Macher beschreiben El Dorado: The Golden City Builder als ökonomisches Strategiespiel mit komplexem Stadtbausystem, das in einer Welt spielt, die gleichzeitig voller Gold, aber auch voller Brutalität sei. Um zu überleben und über Jahrhunderte zu florieren, müssen Göttern Opfer gebracht, Katastrophen getrotzt, Versorgungen gesichert, Bündnisse geschlossen und Kriege geführt werden.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer