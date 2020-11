Due Process: Taktik-Shooter eröffnet das Feuer im Early Access

Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC) Screenshot - Due Process (PC)

Am 3. November 2020 haben Giant Enemy Crab und Annapurna Interactive den Taktik-Shooter Due Process im Early Access für PC veröffentlicht , wo er in sechs bis acht Monaten zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll. Der Download via Steam kostet 20,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 1.028 Reviews positiv).Die Macher beschreiben Due Process als taktischen Ego-Shooter, bei dem Strategie eine entscheidende Rolle spiele. Planung und Teamwork seien für den Sieg auf den prozedural generierten Karten unabdingbar. So gibt es zuerst eine strategische Planungsphase, bevor es in den Kampf geht, wo zwei Fraktionen mit sehr unterschiedlichen Ausrüstungen und Spielstilen aufeinandertreffen: Militärische Sicherheitskräfte und aufständige Rebellen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer