Android Hunter A: Von MegaMan inspirierte Arcade-Action für PC im Anmarsch

Am 26. November 2020 wollen die kalifornischen DigiPlox Studios ihre Plattform-Action Android Hunter A für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man den vonund anderen Genreklassikern inspirierten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Spätere Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch will man laut offizieller Website ebenfalls in Betracht ziehen.In Android Hunter A muss man die Menschheit gegen aufständige Roboter, Cyborgs und Androiden verteidigen. Die Macher versprechen vielfältige Charakter-Anpassungen, Zeichentrick-Sequenzen, schnelle Dauer-Action, flüssige Jump'n'Run-Passagen, knackige Bosskämpfe sowie Online-Ranglisten. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer