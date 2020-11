Android Hunter A: Von MegaMan inspirierte Arcade-Action für PC veröffentlicht

Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC) Screenshot - Android Hunter A (PC)

Am 26. November 2020 haben die kalifornischen DigiPlox Studios ihre nach eigenen Angaben von Street Fighter und anderen Genreklassikern inspirierte Plattform-Action Android Hunter A für PC veröffentlicht . Der Download via Steam kostet 16,79 Euro. Spätere Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zieht man laut offizieller Website ebenfalls in Betracht.In Android Hunter A muss man die Menschheit gegen aufständige Roboter, Cyborgs und Androiden verteidigen. Die Macher versprechen vielfältige Charakter-Anpassungen, Zeichentrick-Sequenzen, schnelle Dauer-Action, flüssige Jump'n'Run-Passagen, knackige Bosskämpfe sowie Online-Ranglisten.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer