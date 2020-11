Rezzil Player 21: Professioneller Torschuss-Simulator erscheint bald für Steam VR

Screenshot - Rezzil Player 21 (HTCVive, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rezzil Player 21 (HTCVive, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rezzil Player 21 (HTCVive, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rezzil Player 21 (HTCVive, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rezzil Player 21 (HTCVive, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rezzil Player 21 (HTCVive, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rezzil Player 21 (HTCVive, ValveIndex, VirtualReality)

Wer sich einen Vive-Tracker an den Fuß schnallt und ein passendes VR-Headset überstülpt, kann bald offenbar trainieren wie die Profis der englischen Premier League: Entwickler Rezzil und Publisher MiHiepa haben angekündigt, die VR-Torschuss-Simulation Rezzil Player 21 als Comsumer-Version für Steam zu veröffentlichen.Als Release-Zeitraum ist November 2020 angesetzt. Mindestvoraussetzung sind eine Valve Index oder ein Vive-Headset von HTC - plus natürlich der nötige Vive-Tracker für den Fuß (zwei Stück sind besser) sowie mindestens zwei Meter mal 1,5 Meter Spielfläche. Laut Pressemitteilung ist die Profi-Variante u.a. bei Manchester United, Arsenal, PSG und Manchester City im Einsatz."Rezzil Player 21 versetzt dich in die Fußballschuhe von Elite-Spielern. Das Spiel wurde mit der professionellen VR-Simulationstechnologie von Rezzil entwickelt, mit der Profis in Clubs auf der ganzen Welt trainiert werden. Es bietet Übungen und Herausforderungen aus der "realen Welt". Egal, ob du dich dazu entscheidest, gegen die Welt anzutreten oder die Punktzahl deines besten Freundes im lokalen Party-Modus zu zerstören, die Pro-Level-Simulation von Rezzil wird dich mit ihrer Authentizität und Genauigkeit in Erstaunen versetzen - VR-Fußball ist jetzt real.AbschlussherausforderungDies ist das schöne Spiel in seiner reinsten Form. Nimm deinen Platz auf dem Spielfeld ein und erziele in nervenaufreibenden Runden von 30, 60 oder 90 Sekunden so viele Tore wie möglich. Sei schnell aber präzise und zerschmettere die oberen Tonnen. Lust auf eine lockere Sitzung? Kein Problem, wechsle in den Endlosmodus für eine lustige Querlatte-Herausforderung oder spiele einfach in deinem eigenen Tempo.Mit Physik und Ballkontrolle, die von Top-Clubs verbessert wurden, kannst du mit dem Ball jetzt richtig draufhalten, ihn berühren oder für mehr Genauigkeit auch kontrollieren. Du kannst sogar Freestyle spielen, wenn du willst, jede Berührung des Balls, jede Aktion, jeder Tritt fühlt sich erstaunlich realistisch an.Farb-KombosVerbessere dein Rezzil Player 21-Erlebnis mit "Farb-Kombos", einer der beliebtesten Übungen von Rezzil, die von Elite-Spielern auf der ganzen Welt verwendet werden. Triff einfach die gefärbten Bälle mit der richtigen Seite deines Schuhs, die das Spiel vorgibt. Es scheint einfach zu sein, aber wenn das Tempo anzieht, steigt der Druck bei diesem Schnellfeuertest für Körper und Geist. Härter? Schneller? Dann erhöhe die Schwierigkeit und fügen Modifikatoren hinzu, um eine Übung zu erstellen, bei der selbst die Profis nach Luft schnappen würden!AufrüstenÖffne deinen Spind und sieh dir eine Vielzahl von echten Adidas-Schuhen und -Bällen an, die du kaufen kannst, um dein Rezzil Player 21-Erlebnis zu verbessern. Warum ziehst du dir nicht die neuesten Predator Mutators an und bringst den offiziellen Mexico-86-Ball ins Spiel? Erstelle Statistiken für Erfolge und XP, um neue In-Game-Kits und Prahlereien freizuschalten.Rezzil Player 21 Features:- Trainiere wie ein Profi - mit derselben VR-Simulationstechnologie, mit der Elite-Fußballer auf der ganzen Welt trainiert werden.- KOSTENLOSE Abschlussherausforderung mit 3 Zeitlimits - 30, 60 oder 90 Sekunden.- Im KOSTENLOSEN Endlosmodus kannst du die Abschlussherausforderung in deinem eigenen Tempo oder in einer lockeren Übungsrunde angehen.- Verbessere dein Rezzil Player 21-Erlebnis mit dem "Farb-Kombos"-Addon, das direkt aus dem Pro-Level-System stammt.- Spiele "Farb-Kombos" mit einem Zeitlimit für ein intensives Fußballtraining für Körper und Geist.- Kaufe dir echte Adidas Bälle und Schuhe in deinem Spind.Rezzil Player benötigt mindestens 1 Vive-Tracker, obwohl wir 2 für die volle Erfahrung empfehlen."