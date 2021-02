Breathedge: Skurriles Weltraumabenteuer ist startklar

Am 25. Februar 2021 haben RedRuins Softworks und HypeTrain Digital das galaktische Survival-Abenteuer Breathedge für PC veröffentlicht und den Early Access nach knapp zweieinhalb Jahren offiziell beendet. Von der ursprünglich ebenfalls angekündigten Switch-Fassung ist hingegen keine Rede mehr. Via Steam Epic Games Store und Humble Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 24,99 Euro gewährt. Auf Origin ist der Titel ebenfalls verfügbar. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 90 Prozent von 5.230 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,1 bzw. 4,4 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Breathedge ist ein ironisches Weltraum-Überlebens-Abenteuerspiel. Übernimm die Rolle eines einfachen Mannes, der gerade die Asche seines Großvaters zu einem galaktischen Begräbnis gebracht hat und sich nun inmitten einer universellen Verschwörung befindet. Ein riesiger Weltraum-Leichenwagen erleidet ein Unglück im Weltraum und hinterlässt einen Bereich voller Trümmer, Särge, toter Passagiere und dich selbst. Überlebe in dieser interstellaren Müllhalde, decke eine globale Verschwörung auf, rette die Prinzessin und brich dir nicht die Finger, während du auf deiner Reise durch die Welt auf der Tastatur herumhämmerst (für vollständige Immersion wird empfohlen, deinen Bildschirm eingeschaltet zu lassen).Es dauerte lange, bis sich unsere Vorfahren weiterentwickelten, weil sie kein Isolierband hatten. Du hast es aber und weißt, wie man es benutzt. Mit diesem magischen Artefakt kannst du eine große Vielfalt an nutzlosen Objekten erschaffen und sie aus der Luftschleuse werfen! Es gibt auch viele nützliche Gegenstände zu erstellen, aber sei vorsichtig, da dies zum erfolgreichen Abschluss des Spiels führen kann. Wenn alle Menschen um dich herum einfach im Vakuum herumschweben und nichts anderes tun, als tot zu spielen, werden dir verschiedene Werkzeuge und Ausrüstungen helfen, der schlimmste laute Nachbar aller Zeiten zu werden. Erschaffe eine einzigartige Raumstation, versorge sie mit Sauerstoff und Strom, installiere alle Arten von Geräten – von Solarmodulen bis hin zur Hamsterfarm - und verwandle sie in eine echte Junggesellen-Bude, indem du sie mit Möbeln gemischt mit allerlei Müll füllst.Ja, du hast das richtig gehört, es ist deine eigene private Autohupe! Außerdem kannst du eine kleine Rakete montieren, auf den Toten reiten oder ein großes Weltraumshuttle bauen. Der Transport hilft dir, dich schneller zu bewegen, Hindernisse zu umgehen und nach einer Frontalkollision den Todesbildschirm zu sehen. Im Weltraum zu überleben macht Spaß, und mit einer Geschichte zu überleben macht noch mehr Spaß, denn man kann einfach alles überspringen, um die Autoren zu ärgern! Breathedge bietet dir eine faszinierende Handlung mit viel schwarzem Humor, zynischen Dialogen, einem unsterblichen Huhn, einem verrückten Feind, sowie schlecht animierten Zwischensequenzen und anderen Features eines ausgezeichneten Spiels."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer