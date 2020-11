Grey Skies: A War of the Worlds Story: Stealth-Abenteuer zu H. G. Wells' Sci-Fi-Klassiker veröffentlicht

Aktualisierung vom 5. November 2020, 12:43 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 5. November 2020, 09:59 Uhr:

Kultige Umgebung - Basierend auf dem unglaublichen Universum von H. G. Wells begegnest du legendären marsianischen Werkzeugen wie Tripods, Red Weed und Black Smoke.

Anfertigen - Fertige Wurfwaffen an und experimentiere mit ihnen, um Feinde auf interessante Weise zu neutralisieren.

Stealth - Schleiche dich durch die englische Landschaft oder erledige Feinde aus dem Schatten heraus!

Hochstufen - Entwickle Harper und verbessere ihre Fähigkeiten, um sicherzustellen, dass du auf die Invasion durch die Marsianer vorbereitet bist!

Mittlerweile haben Steel Arts Software auch die PC-Fassung von Grey Skies: A War of the Worlds Story veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 12,49 Euro.Am heutigen 5. November 2020 veröffentlichen Steel Arts Software das auf H. G. Wells' Science-Fiction-Roman "Der Krieg der Welten" basierende Action-Adventure Grey Skies: A War of the Worlds Story für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Microsoft Store und PlayStation Store ist der Download bereits möglich.Der Preis beträgt jeweils 14,99 Euro. Auf Steam soll die Veröffentlichung um 12 Uhr erfolgen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Grey Skies: A War of the Worlds Story ist ein Stealth-basiertes Einzelspieler-Abenteuer, das dich mitten in die Invasion durch die Marsianer versetzt. Spiele als Harper ihre persönliche Geschichte inmitten des bedeutendsten Ereignisses in der Geschichte der Menschheit durch.Basierend auf dem großartigen Werk von H. G. Wells entdeckst du die englische Landschaft und begegnest kultigen Konzeptionen wie Black Smoke, Red Weed und natürlich der allmächtigen Kampfmaschine mit ihrem Heat Ray! Schleiche dich heran, gestalte und überliste die Seelen unter marsianischem Einfluss, und wenn alles zu viel wird ... Nutze die Umgebung zu deinem Vorteil oder verbessere Harpers Fähigkeit, Throwables anzufertigen, und lerne, wie du Feinde auf neue und interessante Weise neutralisierst oder vermeidest!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer