Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall: VR-Action-Adventure erscheint im Sommer

Mit magischen Handgesten hatte der polnische VR-Entwickler Carbon Studio bereits bei The Wizards und der Erweiterung " Dark Times " Erfahrungen gesammelt. Im Laufe des Sommers können VR-Spieler auch im Warhammer-Universum davon profitieren: Das Action-Adventure Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall soll laut Uploadvr.com dann für SteamVR und Oculus Quest erscheinen. Auf Steam werden bislang Valve Index und HTC Vive als unterstützte Plattformen angegeben.Die vollwertige Einzelspieler-Kampagne durch zwei große Gebiete im Realm of Shyish knüpft laut Steam an den "Necroquake" an und versetzt den Spieler in die Rolle eines mächtigen Lord-Arcanum. Er kann z.B. sein Schwert per Trigger zum Gegner schnellen lassen, um es dann mit Handbewegungen seitlich durch die Gegner schlitzen zu lassen. Auch Stäbe, diverse andere Nahkampfwaffen und "Adventure-Rollenspiel-Elemente" sind enthalten.