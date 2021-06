Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall: VR-Spielszenen und Infos zur geschlossenen Beta veröffentlicht

Im Laufe des Sommers sollen VR-Spieler und Warhammer-Fans bekanntlich von Carbon Studios Erfahrung beim Kampf mit Handgesten profitieren (siehe The Wizards und The Wizards: Dark Times ). Das Action-Adventure Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall soll dann für SteamVR und Oculus Quest erscheinen. Auf Steam lässt sich der Titel für Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift mittlerweile auf die Wishlist setzen.Im aktuellen Trailer verraten die Entwickler nicht nur, wie der Kampf ablaufen kann, sondern auch, dass Interessierte sich seit Donnerstag, 3. Juni 2021 per Discord für eine geschlossene Beta bewerben können: