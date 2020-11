Chicken Police - Paint it RED!: Die Hühnerpolizei ermittelt auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Dich erwartet eine spannende, storyreiche Handlung mit einer klassischen Film-Noir-Wendung

Professionelle Sprachvertonung mit mehr als 8 Stunden individuellem, gesprochenem Dialog!

Eine liebevoll gestaltete, "bunte" Welt erwartet dich.

Sei geschickt und verwende das komplexes Verhörsystem nit Verstand!

Lerne mehr als 30 einzigartige, voll sprachsynchronisierte Charaktere kennen und verhöre sie!

Genieße das cineastisches Film-Noir-ähnliche Erlebnis mit mehr als 20 Zwischensequenzen!

Finde jede Menge Hinweise, Informationen und Sammlerstücke!

Ein atmosphärischer, bezaubernder Original-Soundtrack

Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC) Screenshot - Chicken Police - Paint it RED! (PC)

Am 5. November 2020 haben The Wild Gentlemen und Handy Games das tierische Film-Noir-Adventure Chicken Police - Paint it RED! für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. Auf GOG und Steam , wo auch eine kostenlose Demo verfügbar ist, werden aufgrund eines 20-prozentigen Launch-Rabatts hingegen aktuell nur 15,99 Euro fällig.Spielbeschreibung des Herstellers: "Sonny Featherland und Marty MacChicken, alias die 'Chicken Police', waren einst ein legendäres Detektiv-Duo. Nun bestehen sie aus einem aufgebrauchtem Wrack und einem Möchtegern-Star-Detektiv. Das soll sich bald ändern, wenn sie auf einen äußerst mysteriösen Fall treffen, der seltsamer und gefährlicher wird als alles, was die beiden je zuvor erlebt haben. Sonny und Marty müssen sich auf ihrer Reise durch die korrupte Stadt CLAWVILLE den Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit stellen... aber die Chicken Police ist wieder vereint!Chicken Police - Paint it RED bietet einen erstaunlichen, einzigartigen visuellen Stil mit kunstvoll bearbeiteten Fotos und lebensecht wirkenden 3D-Hintergründen. Das Spiel überzeugt durch seine dunkle Geschichte und Satire, die von der Stimmung und Atmosphäre des klassischen Film-Noir der 40er Jahre inspiriert wurden. Und wie die besten Krimi-Geschichten fühlt sich auch diese so düster und verzweifelt an, dass sie nur mit einer Prise zynischen Humors serviert werden kann.Erlebe eine detailiert gestaltete Welt, eine düstere Geschichte und absurden Humor. Gepaart mit Elementen von Abenteuergeschichten und einem Dialogsystem im Visual Novel Stil, komplettiert mit einer komplexen Verhörmechanik, einem packenden Detektiv-Gameplay und einer sich ständig verändernden Stadt!"Als Key-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer