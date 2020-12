Crystal Ortha: Fantasy-Rollenspiel für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht

Aktualisierung vom 4. Dezember 2020, 09:30 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 6. November 2020, 10:11 Uhr:

Am 3. Dezember haben Hit-Point und Kemco Crystal Ortha auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Im PlayStation Store werden 14,99 Euro für den Download des 2D-Fantasy-Rollenspiels fällig.Am heutigen 6. November 2020 haben Hit-Point und Kemco das bereits für iOS und Android erschienene 2D-Fantasy-Rollenspiel Crystal Ortha auch für PC und Xbox One veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 12. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro), im Microsoft Store , wo Xbox Play Anywhere unterstützt wird, hingegen nicht. In der Spielbeschreibung heißt es: "In der Taverne der Stadt lebt eine uralte Legende weiter, und bis heute sind ihr Kristalljäger auf der Spur. Begib dich mit vier Verbündeten auf die Suche nach der sagenumwobenen Kristall-Hauptader – die Zukunft liegt in euren Händen!Löse Rätsel in den Verliesen und führe interessante Gespräche mit Menschen aus aller Welt. Auch bei den Schlachten mit den Bossen erhältst du in Gesprächen vielleicht den einen oder anderen taktischen Hinweis! Fülle dein Fähigkeiten-Slots mit Fähigkeiten, die du in den strategischen, rundenbasierten Kämpfen gebrauchen kannst. Finde Erze, um Waffen zu fertigen und suche in verschiedensten Objekten nach Items, die dich bei deinem Abenteuer unterstützen. Das Schicksal der Kristalljäger liegt bis zum Ende eurer Suche in deinen Händen!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer