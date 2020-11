Yuki: Mit der Actionfigur in der eigenen Hand durchs Kugelchaos

Wer schon einmal Valves The Lab oder Shooty Skies Overdrive ausprobiert hat, weiß, wie gut dieses Konzept des Bullet-Hell-Shooters in VR funktioniert: Einfach das kleine Schiffchen in die Hand nehmen und es persönlich mit der Bewegungssteuerung durchs Kugelchaos bewegen. Der frisch angekündigte Arcade-Titel Yuki verlegt das Prinzip in einen Rail-Shooter, in dem man sich langsam automatisch durch die Levels fortbewegt.