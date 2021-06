Yuki: VR-Kugelhölle erscheint im Sommer für Quest

Und noch ein VR-Spiel drängelt sich im Sommer 2021 um die Gunst der Käuferschaft: In diesem Zeitraum soll die VR-Kugelhölle mit Rogue-like-Einflüssen Yuki veröffentlicht werden - vorerst für Oculus Quest. Wann die ebenfalls schon angekündigten Umsetzungen für PlayStation VR und für Headsets am PC erscheinen, verrät Entwickler Arvore ( Pixel Ripped 1995 ) noch nicht.Ähnlich wie in Shooty Skies Overdrive oder Xortex 26XX aus The Lab hält man die schießende Spielfigur in der eigenen Hand, während man offenbar automatisch in die Tiefe des Raums schwebt. Hier ist es eine virtuelle Actionfigur, die per Bewegungscontroller durch eine Anime-Welt voller glühender Projektile und japanisch angehauchter Dämonen-Gegner bewegt wird. Es handelt sich übrigens um die aufgebohrte Weiterentwicklung eines gleichnamigen älteren Spielhallentitels.