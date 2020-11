YesterMorrow: Rätsel-Plattformer geht auf Zeitreise

Die Geheimnisse des Ewiglichts kennenlernen, die ihr die Macht verleihen werden, besondere Fähigkeiten auszuüben und die Welt von den Schatten zu reinigen.

Zwei verschiedene Zeitlinien bereisen und dabei die gelassene Ruhe der Vergangenheit genießen und sich ihren Weg durch die korrumpierte Welt der Zukunft bahnen.

Eine riesige Welt von YesterMorrow erkunden, die sich über vier verschiedene Inseln erstreckt – üppige Wälder, verlassene Wüsten, eisige Tundren besuchen und schließlich die Insel der Zeit erreichen, wo sie darum kämpfen wird, das Schicksal ihrer Welt zu ändern!

Dutzenden von farbenfrohen Kreaturen begegnen und es mit herausfordernden Bossen aufnehmen.

Rätsel lösen und neue Wege finden, um die Umgebung zu ihrem Vorteil zu nutzen!

Versteckte Bereiche finden, Power-ups sammeln und Wissenseinträge über die Welt und ihre Bewohner sammeln.

Alle Tiere streicheln!"

Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC) Screenshot - YesterMorrow (PC)

Am 4. bzw. 5. November 2020 haben Bitmap Galaxy und die Blowfish Studios das 2D-Jump'n'Run YesterMorrow für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam Micrtosoft Store und eShop wird aktuell ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 17,99 Euro bzw. 19,99 Euro gewährt. Auf PlayStation 4 ist der Start bereits am 29. Oktober via PlayStation Store erfolgt.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ihre Welt - zerstört. Ihre Familie - gekidnappt. Begleite unsere Heldin Yui bei ihrem verzweifelten Versuch, alles zu retten, was sie liebt. YesterMorrow ist ein zeitreisender 2D-Plattformer für Einzelspieler, der Actionsequenzen mit Puzzle-Elementen verbindet. Folge Yuis Abenteuer in die Vergangenheit, wo sie Hindernisse überwinden und an versteckte Orte gelangen muss, um die Überreste einer Welt zu bergen, die in der Unendlichen Nacht gefangen sind. Mit der Absicht, den verbliebenen Überlebenden zu helfen und ihre Familie aus den Fängen der Schatten zu befreien, stellt sie das, was sie auf ihrem Weg entdeckt, vor eine schwierige Entscheidung. Wofür wird sie sich entscheiden, wenn das Schicksal ihrer Welt und des Ordens der Zeithüter in ihren Händen liegt?Auf ihrer Reise wird Yui Folgendes tun:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer