Battle Hunters: Taktisches Action-Rollenspiel zieht in die Schlacht

Am 5. November 2020 haben die australischen Entwickler Phase Two Games ihr taktisches Fantasy-Rollenspiel Battle Hunters für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Downlaod via Steam , wo auch eine kostenlose Demo erhältlich ist, kostet 12,49 Euro, während im eShop 14,99 Euro fällig werden. Dazu heißt es vom Hersteller: "Die Spieler werden ein Team abenteuerlustiger Helden führen und sich kopfüber in Dungeons, Höhlen, Wälder und Sümpfe stürzen, um dem Hilferuf des alten Zauberers zu folgen und auf eine Reise zu gehen, bei der an jeder Ecke Gefahren lauern.Mit einem etwas strategischeren Kampfansatz, lässt Battle Hunters die Spieler eine Abenteurergruppe aus drei Charakteren bilden, die aus einem Stamm von 28 einzigartigen Heldencharakteren ausgewählt werden, die man auf der Reise trifft und rekrutiert. Sei es der Zauberer, der Barbar, der Schurke oder ein anderer Held, jeder hat seine ganz eigenen, speziellen Kampffähigkeiten, die von den Spielern gelevelt und verbessert werden können. Unterschiedliche Helden bringen eine Reihe von Stärken und Schwächen mit sich und bei der großen Anzahl verschiedener Feinde, auf die man trifft, ist es wichtig, die perfekte Kombination zu finden, die dem eigenen Kampfstil entspricht und die zum Sieg führt.Die Spieler müssen sich üblen Goblins, furchteinflößenden Trollen, gefährlichen Gargylen und unaufhaltsamen Stein-Golems stellen. Es gilt also eine großartige Gruppe von Helden zusammenzustellen, mit den richtigen Fähigkeiten, die zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Battle Hunters ist ein Abenteuer, das im Stil älterer Klassiker entworfen wurde, aber neuen Ansätzen bei den Kämpfen, den Charakterklassen und Fähigkeiten."„Wir freuen uns sehr, Battle Hunters auf PCs und Nintendo Switch zu bringen und hoffen, dass die Spieler an unserem RPG im klassischen Stil Spaß haben. Battle Hunters wurde von den großartigen RPGs vergangener Zeiten inspiriert, aber wir denken, dass unser Spielansatz frisch und mit einigen einzigartigen Innovationen das Gameplay zu etwas besonderem macht“, so Studiomitgründer Dan Tonkin.