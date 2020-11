Mass Effect Legendary Edition: Remaster-Trilogie angekündigt; neues Spiel im Mass-Effect-Universum in Entwicklung

BioWare und EA haben die Gerüchte bestätigt und die Remaster-Edition der Mass-Effect-Trilogie offiziell angekündigt . Die Mass Effect Legendary Edition wird alle Einzelspieler-Basisinhalte und DLCs von Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 sowie Promo-Waffen, -Panzerungen und -Packs enthalten - alles neu gemastert und optimiert für 4K Ultra HD. Sie wird im Frühjahr 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, mit Aufwärtskompatibilität und zusätzlichen Verbesserungen auf PlayStation 5 und Xbox Series X.Das Ziel der Entwickler war es nicht, die Originalspiele neu zu erfinden oder zu überdenken, "sondern das Erlebnis zu modernisieren, damit Fans und neue Spieler die ursprüngliche Arbeit in optimaler Präsentation erleben können", schreibt Casey Hudson (General Manager bei BioWare). Bild- oder Videomaterial aus dem Remaster wurde nicht veröffentlicht.Außerdem hat die Arbeit an einem neuen Spiel im Mass-Effect-Universum begonnen. Casey Hudson: "Gleichzeitig arbeitet hier bei BioWare ein Team aus Veteranen hart an der Verwirklichung des nächsten Kapitels im Mass Effect-Universum. Wir befinden uns in der Anfangsphase des Projekts können noch nicht mehr sagen, aber wir freuen uns darauf, unsere Vision für die nächste Reise mit euch zu teilen". Mass Effect ist im November 2007 für PC und Xbox 360 veröffentlicht worden. Die PS3-Fassung kam ein Jahr später. Mass Effect 2 folgte im Januar 2010 für PC und Xbox 360 und bot mehr Action-Elemente auf Kosten einiger Rollenspielanteile. Die PS3 wurde abermals ein Jahr später versorgt. Der dritte und letzte Teil der Reaper-Trilogie wurde im März 2012 veröffentlicht und damals heftig aufgrund des Abschlusses der Story kritisiert. Über den letzten Teil schrieb Jörg im Test : "unterhaltsam, actionreich, ernüchternd - das ist der konsequente Abschluss einer Saga, deren Qualität mit jedem Teil sank. BioWare gelingt es wieder einmal nicht, so zu begeistern wie in alten Zeiten."Letztes aktuelles Video: Teaser