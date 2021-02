Mass Effect - Legendary Edition: Releasetermin steht fest

Mass Effect: Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021. Das haben Electronic Arts und BioWare bestätigt. Als Commander Shepard darf man das restaurierte Abenteuer auf PC (Origin & Steam), PS4 und Xbox One erleben. Dank Abwärtskompatibilität wird aber auch das Spielen auf PS5 und Xbox Series X|S möglich sein.In einer umfangreichen Preview-Präsentation gewährte das Studio detaillierte Einblicke in den Entwicklungsprozess und welche Verbesserungen man für das Remaster der Sci-Fi-Trilogie vorgenommen hat. Eine Zusammenfassung zu den Neuigkeiten rund um die Restaurierung, Technik und inhaltliche Themen gibt es hier EA: "Die Mass Effect Legendary Edition umfasst die Einzelspieler-Basisinhalte sowie mehr als 40 Story-, Waffen- und Panzerungs-DLCs aus Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 und ermöglicht Spielern, die Legende von Commander Shepard in 4K Ultra HD mit HDR zu erleben."Letztes aktuelles Video: Teaser