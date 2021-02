Mass Effect - Legendary Edition: DLC Pinnacle Station nicht enthalten - BioWare erklärt warum

Trotz des gewaltigen Inhalts mit etwa 40 DLC-Paketen wird eine Erweiterung in Mass Effect - Legendary Edition fehlen: Pinnacle Station, das ursprünglich für Mass Effect 1 erschien und aus einem kleinen Hub sowie einem Kampfsimulator bestand. Im Gespräch mit Game Informer hat Projektleiter Mac Walters darüber aufgeklärt, warum das Add-on kein Bestandteil des Remasters sein wird und bezeichnet das Unterfangen als "emotionale Achterbahnfahrt".Hintergrund für die Entscheidung, Pinnacle Station nicht zu integrieren: Die Erweiterung entstand damals im Gegensatz zu den meisten DLC-Projekten nicht direkt bei BioWare, sondern wurde an das externe Team der Demiurge Studios ausgelagert. Schon bei der verspäteten Umsetzung des ersten Mass Effect auf der PS3 hatte Pinnacle Station gefehlt, weil der Quellcode defekt war und dadurch keine weitere Bearbeitung zuließ. Im Zuge der Arbeiten am Remaster hat BioWare die Demiurge Studios kontaktiert, wo man sogar noch die Original-Dateien auffinden konnte. Problem: Auf diese erwiesen sich nach einer Überprüfung teilweise als defekt und damit unbrauchbar. Man hätte Pinnacle Station für die Legendary Edition also von Grund auf neu gestalten müssen, was aber offenbar nicht zur Debatte stand."Im Grunde genommen würde es uns weitere sechs Monate kosten, wenn wir uns mit dem Großteil des Teams nur darum kümmern würden", so Walters. "Ich wünschte, das könnten wir machen. Ehrlich gesagt schon allein deshalb, weil es [die Legendary Edition, Anm. d. Red.] dazu gedacht war, alles wieder zusammenzubringen, was das Team jemals erschaffen hat - all die Singleplayer-Inhalte. Das jetzt einfach zurückzulassen hat mir das Herz gebrochen."Die Pinnacle Station ist nicht das einzige Beispiel, bei dem man sich bei BioWare aufgrund des zu großen Aufwands dagegen entschieden hat. Auch der Umstieg auf die Unreal Engine 4 und die Überarbeitung der Animationen hätte zu viel Zeit, Energie und letzten Endes auch Geld gekostet, weshalb man die Finger davon ließ. Was im Remaster stecken soll und welchen Aufwand man bei BioWare dennoch für die Neuauflage betreibt, kann man hier nachlesen.Letztes aktuelles Video: Teaser