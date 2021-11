Mass Effect - Legendary Edition: Amazon möchte an einer Serie zu Biowares Spielen arbeiten

Laut aktuellen Berichten wollen die Amazon Studios ihr Angebot an Produktionen im Sci-Fi- und Fantasy-Bereich erweitern. Dabei haben die Verantwortlichen offenbar ein Auge auf Mass Effect geworfen. Das Unternehmen soll sich kurz vor einem Deal mit Electronic Arts und BioWare befinden, der eine Serie rund um Spiele zum Ziel hat. Eine Bestätigung des Berichts von Deadline steht allerdings noch aus.Bereits in den letzten Monaten hat BioWare über eine potenzielle Serie oder einen Film zu Mass Effect gesprochen. In einem Interview hieß es diesbezüglich, dass es nicht mehr die Frage sei, ob es zu einem Projekt kommen wird, sondern nur noch wann. Und mit Amazon hat man nun scheinbar auch seinen Partner gefunden.Anfang des Jahres wurde zudem Schauspieler Henry Cavill mit Mass Effect in Verbindung gebracht. Auf Instagram teilte er ein Bild, das auf ein geheimes Projekt hindeutete, an dem der Darsteller offenbar beteiligt ist. Fans fanden kurze Zeit später heraus, dass es sich um einen Ausdruck der Wikipedia-Seite von Mass Effect 3 handelte. Henry Cavill ist unter anderem für seine Rolle als Geralt in der Netflix-Serie The Witcher oder als Superman bekannt.Letztes aktuelles Video: VideoTest