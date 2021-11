Mass Effect - Legendary Edition: Ehemaliger Bioware-Autor äußert Bedenken zur Amazon-Serie

Xris hat geschrieben: ? Heute 21:12 Schätze er befürchtet das nicht mehr viel übrig bleibt wenn man keine Wahl mehr hat ob es ein böses oder ein gutes Shepard ist. Schreibt er ja durch die Blume. Schätze er befürchtet das nicht mehr viel übrig bleibt wenn man keine Wahl mehr hat ob es ein böses oder ein gutes Shepard ist. Schreibt er ja durch die Blume.

Was soll denn von einem Charakter "übrigbleiben", der erst vom Spieler mit Leben und Details gefüllt wird? Shepard ist eine Blaupause, nach jeder im Laufe des Spieles in der Regel nur eine Handvoll Klischee-Charaktere zusammenbaut. Der unrasierte, edelmütige Paragon-ManShep oder die rothaarige Renegade-FemShep-Bitch? Das ist keine Grundlage für einen überzeugenden Charakter in einer linearen Geschichte. Und welches ist denn der "echte" Shepard? Ich habe hier immer meine FemShep im Kopf, für andere ist Mr. Bartschatten der richtige.Shepard existiert nur im Kopf des Spielers und in jedem Kopf ein wenig anders. Wie soll das denn in eine Serie transferiert werden? Was soll da "verloren gehen"?