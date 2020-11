Perfect Vermin: Auf Zerstörungstour durchs Büro

Screenshot - Perfect Vermin (PC) Screenshot - Perfect Vermin (PC) Screenshot - Perfect Vermin (PC) Screenshot - Perfect Vermin (PC) Screenshot - Perfect Vermin (PC)

Am 6. November 2020 haben Maceo Mair und Angad Matharoo ihre bereits im August auf itch.io erschienene Büroverwüstung Perfect Vermin auch auf Steam veröffentlicht. Der Download des PC-Spiels, in dem man mit einem Vorschlaghammer Einrichtungsgegenstände zertrümmert, ist auf beiden Plattformen kostenlos.Die Macher beschreiben Perfect Vermin als narratives Erkundungsspiel aus der Egoperspektive mit timer-basierten Puzzle-Elementen und einer Spielzeit von je zehn bis 15 Minuten. Auf Steam kommt die nicht ganz unblutige Zerstörungsorige bislang sehr gut an (aktuell sind 97 Prozent von 138 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Launch Trailer