The Emperor's Own: Russland-Abenteuer in einem alternativen 19. Jahrhundert auf Kickstarter

The Emperor's Own wird von den Machern als erzähl-lastiges Adventure mit Rollenspiel-Elementen beschrieben, das in ein alternatives Russland zu Beginn des 19. Jahrhundert entführt, wo man die Rolle eines jungen Geheimdienstoffiziers übernimmt. Es soll tiefgründige Charaktere, moralische Dilemmata sowie eine erwachsene und sich verzweigende Handlung bieten. Auf Steam kann bereits eine kostenlose Demo des ersten Kapitels heruntergeladen werden, die bis dato "sehr positiv" bewertet wurde.

Am 5. November 2020 haben die russischen Volga Studios eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres fiktionalen Geschichtsabenteuers The Emperor's Own für PC gestartet. Bis zum 4. Januar 2021 sollen 100.000 Dollar (84.125 Euro) zusammenkommen, um das Projekt zu realisieren. Aktuell haben 52 Unterstützer 9.913 Dollar (8.339 Euro) zugesagt.Letztes aktuelles Video: Trailer