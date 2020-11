Sam & Max Save The World - Remastered: Überarbeitete Neuauflage von Sam & Max: Season One (Telltale) für PC und Switch angekündigt

Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch) Screenshot - Sam & Max Save The World - Remastered (PC, Switch)

Mit Sam & Max Save The World - Remastered ist eine überarbeitete Neuauflage von Sam & Max: Season One (Telltale Games aus dem Jahr 2006) für PC und Switch angekündigt worden.Nachdem Telltale Games im Jahr 2018 seine Pforten geschlossen hatte, erwarben vier Mitglieder des Sam-&-Max-Entwicklungsteams ( Skunkape Games ) die Rechte an den Sam-&-Max-Spielen des Studios. Mit der Hilfe mehrerer ehemaliger Telltale-Mitarbeiter wurde die erste Staffel der episodischen Sam-&-Max-Spiele neu gemastert.Zu den Neuerungen gehören 16:9-Unterstützung (Original: 4:3, maximale Auflösung: 1024x768), dynamische Beleuchtung und verbesserte Lippensynchronisierung. Auch die Charakter-Modelle und die Ästhetik des Spiels wurden überarbeitet, damit sie den Stil der Comics von Steve Purcell besser treffen. Das Spiel soll außerdem wie ein zusammenhängendes Ganzes wirken und nicht mehr wie sechs separate Episoden. Einige Schlüsselszenen wurden mit neuen Elementen und bessere Kameraführung aufgepeppt. Einige neue Außenschauplätze kommen hinzu. Man wird es mit Tastatur-&-Maus, nur der Tastatur oder einem Gamepad spielen können. Außerdem wurden alle Audio-Dateien auf Basis der Original-Dateien neu gemastert und mit modernen Audiocodecs in hoher Qualität encodiert.Das Spiel hat eine englische Sprachausgabe und Untertitel in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch und Russisch.Allem Anschein nach werden auch die anderen beiden Seasons als Remaster veröffentlicht: Sam & Max: Beyond Time und Space and Sam & Max: The Devil's Playhouse.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer