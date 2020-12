Sam & Max Save the World - Remastered: Überarbeitete Neuauflage für PC und Switch erschienen

Am 2. Dezember 2020 haben Skunkape Games mit Sam & Max Save the World - Remastered eine Neuauflage von Sam & Max: Season One für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam und GOG kostet jeweils 16,79 Euro. Im eShop werden 16,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 96 Prozent von 62 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,6 bzw. 4,6 von fünf Sternen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Zusammen sind sie die Freelance Police. Und sie sind dabei, die Welt zu retten.Im Jahr 2006 spielte das Comic-Duo 'Sam & Max' die Hauptrolle in dem ersten episodischen Spiel von Telltale, dem Studio, das anschließend auch 'The Walking Dead' und 'Batman: The Enemy Within' entwickelte. Jetzt sind der beliebteste Hund und das beliebteste Hasen-Ding der Welt zurück für 'Sam & Max Save the World Remastered', einer neuen Version der ersten Staffel dieses episodischen Spiels, die von einer kleinen Gruppe der ursprünglichen Entwickler liebevoll aktualisiert wurde, natürlich mit dem Segen des Entwicklers von Sam & Max, Steve Purcell.Es ist nur ein weiterer Tag im Büro der selbsternannten freiberuflichen Polizei, an dem der Kommissar mit einem beunruhigenden Bericht anruft: Ehemalige Kinderstars laufen Amok auf der Straße! Was als ein klarer Fall von idiotischem Vandalismus beginnt, führt zu einer umfassenden Verschwörung, als Sam und Max einem Schurken nach dem anderen begegnen, die auf mysteriöse Weise hypnotisiert wurden. (Man kann es an dem komischen 'Drehen' in ihren Augen erkennen.)Wer ist verantwortlich für dieses Fehlverhalten und gibt es dabei einen hinterhältigen Plan? Um diesen Fall zu lösen, sind Sams Nase für Detektivarbeit, Max mangelndes Gewissen, eine Auswahl an Inventargegenständen und ein wenig Hilfe von den Nachbarn Sybil Pandemik, Bosco und Jimmy Two-Teeth erforderlich. Angefangen in der Heimat von Sam & Max, über den Rasen des Weißen Hauses, durch das Innere des Internets, bis hin zum Mond - das Mysterium wird im Laufe des Spiels immer seltsamer und lustiger.Kehre zu dem Abenteuerspiel zurück, das einst als 'erste Videospiele-Sitcom' bezeichnet wurde und heute als 'die Neuauflage, die niemand erwartet hat' bekannt ist. Mit verbesserter Grafik, Joy-Con- sowie Touchscreen-Steuerung, einem eigenen Jazz-Soundtrack mit fünf neuen Stücken und denselben kniffligen Rätseln und demselben ausgefallenen Humor, was dem Spiel damals den 'Best Adventure GOTY'-Preis von IGN eingebracht hat, ist 'Sam & Max Save the World Remastered' ein moderner Klassiker, der in jede Nintendo Switch-Bibliothek gehört."Laut offizieller Website sind wohl auch Neuauflagen von Sam & Max: Beyond Time and Space alias Sam & Max: Season Two - All-Zeit bereit sowie Sam & Max: The Devil's Playhouse alias Sam & Max: Im Theater des Teufels geplant.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer