Field of Glory 2: Medieval: Rundenbasierte Taktik im Hochmittelalter

Mit Field of Glory 2: Medieval befindet sich bei Byzantine Games und Slitherine ein rundenbasiertes Taktikspiel für PC in Entwicklung, das im Hochmittelalter angesiedelt ist und die Zeitspanne von 1040 bis 1270 n. Chr. umfasst. In vorgefertigten historischen Kampagnen, Schlachten oder benutzerdefinierten "Was-wäre-wenn..."-Konfliktsituationen wird man Armeen (mit namhaften Befehlshabern) gegen KI-Spieler oder menschliche Spieler anführen. Versprochen werden u.a. über 100 historisch akkurat umgesetzte Einheiten mit animierten 3D-Figuren.Slitherine: "Im Kampagnensystem von Field of Glory II Medieval stehen die Schlachten im Mittelpunkt, wobei es darum geht, realistische strategische Entscheidungen zu treffen, ohne unnötig Zeit dafür aufzuwenden, Armeen auf einer strategischen Karte zu bewegen. Jede einzelne Schlacht ist für Ihren Werdegang von entscheidender Bedeutung. Jeder Sieg, den Sie gegen Ihre Feinde und deren Verbündete erringen, erhöht die Erfahrung und den Kampfeswillen Ihrer Armee. (...) Das Spiel enthält vier historische Kampagnen, die bedeutsame Konflikte der Epoche abdecken: das Angevinische Reich, die Kreuzzüge in das Baltikum, Alexander Newski und die Mongoleneinfälle. Dank des integrierten Sandbox-Kampagnensystems können Sie mit jeder beliebigen Nation (und ihren historischen Verbündeten) gegen eine beliebige andere Nation (und ihre historischen Verbündeten) in die Schlacht ziehen, wodurch tausende Konstellationen möglich werden."Weitere Details findet ihr u.a. auf der Steam-Website