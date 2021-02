Field of Glory 2: Medieval: Die hochmittelalterlichen Rundenschlachten haben begonnen

Screenshot - Field of Glory 2: Medieval (PC) Screenshot - Field of Glory 2: Medieval (PC) Screenshot - Field of Glory 2: Medieval (PC) Screenshot - Field of Glory 2: Medieval (PC) Screenshot - Field of Glory 2: Medieval (PC)

Am 4. Februar 2021 haben Slitherine und Byzantine Games das historische Strategiespiel Field of Glory 2: Medieval für PC veröffentlicht . Via Steam und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 87 Prozent von 57 Reviews positiv). Die Macher beschreiben den Titel als "rundenbasiertes Taktikspiel, das im Hochmittelalter angesiedelt ist und die Zeitspanne von 1040-1270 n. Chr. umfasst.""Diese Zeit war geprägt von den Konflikten zwischen den Königen von Frankreich und den Königen von England bzw. den Kaisern des Heiligen Römischen Reiches, den Eroberungskriegen der Engländer gegen die Waliser, Schotten und Iren, den Kreuzzügen in das Baltikum und den Mongoleneinfällen in Osteuropa. Aufgrund des permanenten dynastischen Ringens der Adeligen um Macht oder des Aufbegehrens gegen ebenjene Macht herrschte in Europa nahezu ständig Krieg.Befehligen Sie in den unzähligen Schlachten und Kampagnen von Field of Glory II Medieval im Nord- und Mitteleuropa des 11. bis 13. Jahrhunderts die Armeen der folgenden Nationen und Fraktionen: Angelsachsen und Normannen, England (nach der Eroberung), Frankreich, Heiliges Römisches Reich, Schottland, Wales, Irland, 'niedere Lande' (heutige Niederlande und Flandern), niederdeutsche Bauernrepubliken, Dänemark, Norwegen, Schweden, Böhmen, Polen, Deutschritterorden, heidnische Prußen und Litauer, Russland, Ungarn, Kiptschak (Kumanen), Wolgabulgaren und Mongolen.Führen Sie in vorgefertigten historischen Schlachten oder benutzerdefinierten 'Was wäre wenn...'-Konfliktsituationen Ihre ausgewählte Armee mitsamt ihren namhaften Befehlshabern gegen einen KI-Spieler oder menschlichen Spieler zum Sieg. Wählen Sie Ihre Streitmacht aus historisch authentischen Schlachtordnungen aus und ziehen Sie alle Optionen und Alternativen in Betracht, die sich auch einem realen Befehlshaber der entsprechenden Nation in genau dieser Zeit boten.Field of Glory II Medieval enthält über 100 historisch genau umgesetzte Einheiten, die zudem vollständig animiert und aufwändig visuell gestaltet wurden: Jede Einheit wird in verschiedensten Variationen dargestellt, um der bunten Vielfalt auf den Schlachtfeldern dieser Zeit Rechnung zu tragen. Werfen Sie Ihre Truppen in die Schlacht und werden Sie Zeuge davon, wie Schwerter aufeinanderprallen und Pfeile durch die Luft zischen! Sind Sie bereit, den Preis an Menschenleben für Ihren Triumph zu zahlen?Im Kampagnensystem von Field of Glory II Medieval stehen die Schlachten im Mittelpunkt, wobei es darum geht, realistische strategische Entscheidungen zu treffen, ohne unnötig Zeit dafür aufzuwenden, Armeen auf einer strategischen Karte zu bewegen. Jede einzelne Schlacht ist für Ihren Werdegang von entscheidender Bedeutung. Jeder Sieg, den Sie gegen Ihre Feinde und deren Verbündete erringen, erhöht die Erfahrung und den Kampfeswillen Ihrer Armee.Das Spiel enthält vier historische Kampagnen, die bedeutsame Konflikte der Epoche abdecken: das Angevinische Reich, die Kreuzzüge in das Baltikum, Alexander Newski und die Mongoleneinfälle. Dank des integrierten Sandbox-Kampagnensystems können Sie mit jeder beliebigen Nation (und ihren historischen Verbündeten) gegen eine beliebige andere Nation (und ihre historischen Verbündeten) in die Schlacht ziehen, wodurch tausende Konstellationen möglich werden."Letztes aktuelles Video: Trailer