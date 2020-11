Rover Mechanic Simulator: Mechaniker für den Mars-Rover gesucht

Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Rover Mechanic Simulator (PC)

Am 12. November 2020 haben Pyramid Games, die auch am Hard-Sci-Fi-Abenteuer Occupy Mars werkeln, zusammen mit PlayWay den Rover Mechanic Simulator für PC veröffentlicht und den Early Access damit nacch neun Monaten offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 19. November ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,49 Euro statt 9,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent von 149 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Rover Mechanic Simulator ist ein Spiel, in dem du in die Rolle eines Mechanikers in einer der ersten Mars-Kolonien schlüpfst. Deine Hauptaufgabe ist es, Mars-Rover zu reparieren und zu warten, sodass die übrigen Crew-Mitglieder mithilfe der Rover weiterhin Informationen über die Struktur des Planeten sammeln können. Dir stehen viele Geräte zur Verfügung, die es dir ermöglichen, sogar die kleinsten Bauteile in Einzelteile auseinanderzunehmen und zu warten. Nutze verschiedene Werkzeuge, wie bspw. 3D-Drucker, Recycling-Maschinen, Deckenlaufkräne, Lötkolben und vieles, vieles mehr. Im späteren Verlauf des Spiels kannst du diese Werkzeuge auch upgraden, damit deine Arbeit angenehmer und effektiver wird.Nicht alle Bauteile müssen komplett ersetzt werden. Nutze die eigens dafür errichteten Werkbänke, um kaputte integrierte Schaltkreise zu säubern und die Einzelteile, die bei der Arbeit des Rovers verschleißt sind, zu warten. Dank dessen kannst du Ressourcen für weitaus schwierigere Aufgaben sparen. Entscheide, welche Art von Mechaniker du sein willst. Das Spiel bietet verschiedene Wege der Entwicklung an, die du auswählen kannst. Bist du ein Tüftler, dem es Spaß macht, Dinge in kleinste Einzelteile auseinanderzulegen? Werde Techniker! Wenn du aber sorgfältige Analysen der Schäden vorziehst, um schneller die beschädigten Bauteile ausfindig zu machen, dann solltest du Analytiker werden. Wenn du aber es vorziehen solltest, stets wirtschaftlich zu handeln, dann solltest du als Ökonom die Kunst der Zurückgewinnung von Ressourcen aus verbrauchten Einzelteilen zur Perfektion erlernen, um letztlich dich letztlich nicht zu überarbeiten.Auf dem Mars befindet sich eine Maße an verschiedenen Geräten, die einst Menschen dienten, doch nun beschädigt sind. Verleihe ihnen ein neues Leben und bringe sie wieder in den Dienst zurück, damit sie auch weiterhin ihre Aufgaben bei der Übermittlung von Daten über den Aufbau des Planeten leisten können. 'Spirit' und 'Opportunity' dienten der Menschheit über Jahre und du kannst bewirken, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird! Sammle Erfahrung, steige in der Hierarchie der Kolonie auf und nimm immer schwierigere Herausforderungen an. Die Zukunft der Menschheit liegt in deinen Händen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer