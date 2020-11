Game & Watch: Super Mario Bros.: Mobile Retro-Konsole erschienen

Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur) Screenshot - Game & Watch: Super Mario Bros. (Spielkultur)

Wir schreiben das Jahr 2020. Die Miniaturisierung ist derart weit fortgeschritten, dass sogar ein modernes NES-Spiel wie Super Mario Bros. in ein mobiles Gehäuse im Stil der alten "Game & Watch"-Handhelds passt! Die tragbare Mini-Konsole: Game & Watch: Super Mario Bros. ist ab heute in limitierter Stückzahl im Handel erhältlich.Dank fortschrittlicher 7-mm-Fertigung war auf dem Gerät sogar Platz für den Bonus-Titel "Ball" (Mario-Version). Dabei handelt es sich um das LCD-Spiel auf dem allerersten "Game & Watch"-Gerät aus dem Jahr 1980. Wer sich von der Retro-Stimmung in seine Kindheit versetzt fühlt, wird von der eingebauten Digitaluhr in diversen Designs daran erinnert, dass er sich nach wie vor im Pandemie-Jahr 2020 befindet. Mist.Außerdem enthalten ist übrigens das knackig schwere NES-Spiel Super Mario Bros.: The Lost Levels, welches in Japan Super Mario Bros. 2 heißt (nicht zu verwechseln mit dem westlichen Super Mario Bros. 2, welches in Japan den Titel "Super Mario USA" trug).- 1 x Konsole: Game & Watch: Super Mario Bros.- 1 x USB-C-Kabel(...)Hinweis: Game & Watch: Super Mario Bros. (Erscheinungsdatum: 13. November) wird voraussichtlich bis einschließlich 31. März 2021 an Händler geliefert und zum Kauf erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.(...)- Das Gerät enthält drei Spiele: Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels und Ball- Zeit für Spielspaß: Die enthaltene Digitaluhr bietet 35 unterschiedliche Animationen- Im Unbegrenzter Mario-Modus können Spieler:innen die klassischen Titel erleben, ohne die Anzahl ihrer Leben im Blick behalten zu müssenMit der Game & Watch-Konsole erschien 1980 der erste Handheld von Nintendo in Japan. Dieses Stück Geschichte können Videospiel-Fans ab heute in neuer Form erleben: mit Game & Watch: Super Mario Bros.Auf der neuen, goldfarbenen Game & Watch-Konsole lassen sich gleich mehrere Titel spielen: Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels sowie das witzige Geschicklichkeitsspiel Ball im Super Mario-Look. Dank des integrierten Steuerkreuzes sind die Titel besonders präzise spielbar.Ein zusätzliches Feature ist der Unbegrenzter Mario-Modus. Er wird aktiviert, sobald man Super Mario Bros. oder Super Mario Bros.: The Lost Levels startet und dabei den A-Knopf gedrückt hält. Dann können sich Spieler:innen den Herausforderungen mit unbegrenzten Leben stellen, ohne die berüchtigten Worte „GAME OVER“ fürchten zu müssen. Sie können den Modus zudem einfach wieder verlassen, indem sie das Menü mit dem PAUSE/SET-Knopf öffnen und dort „RESET GAME“ auswählen.Obendrein verfügt die Konsole über eine verspielte Digitaluhr. Diese bietet 35 verschiedene Animationen – passend zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. Wer genau aufpasst, kann dort auch Gastauftritte von Mario und seinen Freund:innen beobachten."