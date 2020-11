Let's Sing 2021 - Mit Deutschen Hits: Die Karaoke-Party kann beginnen

Max Giesinger - "Legenden"

Josh. - "Cordula Grün"

Tim Bendzko - "Hoch"

Pietro Lombardi - "Macarena"

Wincent Weiss - "Kaum erwarten"

Sarah Connor - "Vincent"

Frida Gold - "Wovon sollen wir träumen"

Lena X Nico Santos - "Better"

Christina Stürmer - "Millionen Lichter"

Der König der Löwen - "Ich will jetzt gleich König sein"

Juli - "Elektrisches Gefühl"

Mark Forster - "194 Länder"

Justin Bieber - "Yummy"

Tones and I - "Dance Monkey"

Billie Eilish - "Bad Guy"

Selena Gomez - "Lose You to Love Me"

Ariana Grande - "Thank U, Next"

Dua Lipa - "Don't Start Now"

Jonas Brothers - "Sucker"

Maroon 5 - "Memories"

Shawn Mendes - "If I Can't Have You"

Lewis Capaldi - "Before You Go"

Ava Max - "So Am I"

Marshmello ft. Bastille - "Happier"

Rita Ora ft. Liam Payne - "For You"

Panic! at the Disco - "High Hopes"

Sam Smith - "Too Good at Goodbyes"

Lizzo - "Good as Hell"

Major Lazer & DJ Snake ft. MØ - "Lean On"

James Bay - "Hold Back the River"

The Lumineers - "Ho Hey"

KT Tunstall - "Black Horse and the Cherry Tree"

Seal - "Kiss from a Rose"

Genesis - "I Can't Dance"

Kim Wilde - "You Keep Me Hangin' On"

Starke Playlist mit 35 deutschen und internationalen Songs sowie deren originalen Musikvideos.

Die neu-eingeführte Sing-Analyse gibt Spielern ein besonderes und personalisiertes Belohnungsgefühl. Spieler erhalten nicht nur ihre Medaillen, sondern auch ihr wohlverdientes Feedback - direkt vom Spiel.

Es kann solo oder mit bis zu acht Spielern gesungen werden.

Der neue Legend-Spielmodus lässt die Spieler tiefer in das Let's Sing-Erlebnis eintauchen. Mit 16 Herausforderern und drei Herausforderungen müssen Spieler ihr Singspiel intensivieren, um auf den Endkampf gegen die Gegner vorbereitet zu sein. Der Legend-Mode fügt der Welt von Let's Sing 2021 ein brandneues Solo-Erlebnis hinzu, bei dem die Avatare zu den Gegnern der Spieler werden. Diese müssen ihr Gesangsspiel intensivieren, wenn sie gewinnen wollen.

PS4: Gewählt werden kann zwischen maximal vier Smartphones oder zwei USB-Mikrofonen + einem Headset + zwei SingStar-Mikrofonen.

Xbox One und Nintendo Switch: Gewählt werden kann zwischen maximal vier Smartphones, zwei USB-Mics und einem Headset.

Sieben spannende Spielmodi: Legend-Mode, Classic, Mixtape 2.0, Feat., Jukebox, World Contest und Let's Party.

Neues Minispiel in Let's Party: "Pop Chicken". Pop Chicken sorgt für ein einzigartiges und unberechenbares Erlebnis. Während des Battles können Spieler Mystery-Boxen "ersingen", die ihnen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen.

Kein Mikrofon zur Hand? Macht nichts! Mit der kostenlosen Let's-Sing-Mikrofon-App können Spieler in Windeseile ihr Smartphone in ein Mikrofon verwandeln.

Die Spieler erklimmen die Rangliste und können sich zusätzliche Songpakete im Online-Store holen, beispielsweise "Best of 90s", "Party Classics" und weitere.

Legend-Mode: Ein neuer Solo-Spielmodus mit enormen Wiederspielwert, exklusiv für Let's Sing 2021. Ziel dieses Modus ist es, dem Spieler ein Gefühl der individuellen Entwicklung zu geben. Die Avatare repräsentieren verschiedene Persönlichkeiten, dienen als Gegenspieler und werden zunehmend herausfordernder.

Classic: Ob alleine oder mit Freunden. Wer die richtigen Töne trifft und sein Star-Potenzial unter Beweis stellt, kann den Highscore knacken!: Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg! Ob mit einem Freund oder alleine im Duett mit dem Idol im Einzelspielermodus: Je besser die Stimmen zusammenpassen, desto höher ist die "Kompatibilitäts-Punktzahl".

World Contest: Der Spieler allein gegen den Rest der Welt! Hier kann man Freunde oder Sänger aus aller Welt herausfordern und die Rangliste erobern. Das Spiel zeigt die Performance so als würden die Spieler gemeinsam singen.

Mix Tape 2.0: Dieser Spielmodus garantiert viele Stunden Spaß und eine sich ständig ändernde Playlist. Jedes Medley in diesem innovativen Modus ist ein dynamisch generierter Mix.

Jukebox: Hier kann sich der Spieler zurücklehnen, die Lieder genießen und sich auf die auf die nächste Jam-Session vorbereiten

Let’s Party: Die ultimative Challenge für die Let's Sing-Party! Zwei Teams mit jeweils bis zu vier Spielern und nur einem Mikrofon pro Team stellen sich zufällig ausgewählten Spielmodi, in denen sich zeigt, wer das Zeug zum Star hat!

Am 12. bzw. 13. November 2020 haben Ravenscourt und Voxler das Karaoke-Spiel Let's Sing 2021 - Mit Deutschen Hits ab 38,97€ bei kaufen ) für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. DIe PS4- und Switch-Fassungen sind sowohl als Download als auch im Handel erhältlich - u. a. als Bundle mit zwei Mikrofonen. Alternativ können auch Smartphones als Mikros verwendet werden. Für die digitale Standard Edition werden via PlayStation Store Microsoft Store und eShop jeweils 39,99 Euro, für die Platinum Edition inklusive Song Pass jeweils 74,99 Euro fällig.Der Hersteller schreibt: "Auch diesmal begeistert das Spiel mit einer Tracklist voller aktueller Chart-Hits sowie Klassikern für die Ewigkeit. Die Ohrwürmer von Let's Sing 2021 animieren zum Mitsingen und garantieren eine großartige Zeit mit Freunden und Familie. Das neue Highlight ist der Einzelspieler-Modus 'Legend'. Hier hat jeder Hobby-Sänger die Möglichkeit den eigenen Gesang zu verbessern, im Ranking aufzusteigen und der nächste Superstar zu werden."Hier die gesamte Trackliste der deutschen Version:Als Features werden genannt:Als Spielmodi sind an Bord:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer