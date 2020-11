Fragile: Mongolisches Horrorabenteuer über entführte Kinder in Ulaanbaatar

Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC) Screenshot - Fragile (PC)

Am 11. November 2020 haben die in der Mongolei beheimateten Beer Night Studios ihr 2D-Horror-Adventure Fragile für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 18. November ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 85 Prozent von 75 Reviews positiv).Fragile erzählt vom Schicksal mongolischer Kinder, die in der Hauptstadt Ulaanbaatar verschwinden und Opfer von Menschenhändlern und Schlimmerem werden. Man selbst schlüpft in die Rolle eines zehnjährigen Mädchens, das dieser Hölle zu entfliehen versucht. Die Entwickler wollen eine gleichwohl grauenvolle als auch spannende Geschichte erzählen, die auf realistische Rätsel setze und nichts für schwache Nerven sei. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer