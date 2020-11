Disc Space: Lust auf Frisbee im Weltall?

Screenshot - Disc Space (PC) Screenshot - Disc Space (PC) Screenshot - Disc Space (PC) Screenshot - Disc Space (PC) Screenshot - Disc Space (PC)

Am 13. November hat Vadim Slyusarev sein Frisbee-Spiel Disc Space für PC veröffentlicht. Es kann kostenlos via Steam heruntergeladen oder via itch.io im Browser gespielt werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 58 Reviews positiv).Disc Space bietet Frisbee-Matchs für bis zu zehn Teilnehmer, die sich in Partien mit drei gegen drei, vier gegen vier oder fünf gegen fünf Spielern auf im All schwebenden Spielfeldern messen können. Außerdem kann man auch gegen KI-Gegner spielen und zum eigenen Spielstil passende Spezialisierungen wie "Handler", "Cutter", "Cannon", "Newbie" oder "D-Machine" auswählen.Letztes aktuelles Video: Trailer