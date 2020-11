Apparition: Paranormaler Survival-Horror sucht Switch-Besitzer heim

Screenshot - Apparition (Switch) Screenshot - Apparition (Switch) Screenshot - Apparition (Switch) Screenshot - Apparition (Switch) Screenshot - Apparition (Switch) Screenshot - Apparition (Switch)

Am Freitag, den 13. November 2020 haben No Gravity Games und der polnische Entwickler MrCiastku das auch für PC erhältliche und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Survival-Horror-Spiel Apparition für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 13. Dezember ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro). Besitzer anderer Spiele von No Gravity Games erhalten sogar einen Preisnachlass von 50 Prozent.Apparation serviert paranormalen Survival-Horror aus der Ego-Perspektive, bei dem man sich mitten in der Nacht in den Wald von Green Creek begibt, um Kontakt zu verstorbenen Seelen herzustellen, während man sich gleichzeitig vor aggressiven Dämonen in Acht nehmen muss. Das Ziel ist es, mit Ouija-Brett, Kamera und Tonbandgerät ähnlich wie in Phasmophobia Beweise für die Existenz übernatürlicher Wesen zu sammeln und zu überleben.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer