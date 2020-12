Death Tales: Luc Bernards Sensenmann startet auf Switch und bald auch auf PS5

Am 3. Dezember 2020 haben Arcade Distillery ihr bereits für PC erschienenes und auf Steam bis dato "positiv" bewertetes 2D-Action-Rollenspiel Death Tales , das zusammen mit Plague Road und War Theatre Teil von Luc Bernards Plague-Universum ist, auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 23. Dezember ein satter Launch-Rabatt von 50 Prozent gewährt (4,49 Euro statt 8,99 Euro). Ende Januar 2021 soll der Titel zudem für PlayStation 5 erscheinen - ebenso wie Plague Road Rebirth, die beide auch als physische Limited Editions via Indiegogo geplant sind . Außerdem soll Death Tales nächstes Jahr um weitere Inhalte sowie einen kooperativen Online-Modus erweitert werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Begeben Sie sich auf ein Abenteuer als neuer Schnitter, der Schurke geworden ist! Sammle Ausrüstung und Zaubersprüche, lerne mächtige Angriffe gegen Horden von Feinden, schließe Quests nach einer Besetzung von skurrilen Charakteren ab und treffe schwierige Entscheidungen in dieser düsteren, aber reich illustrierten 2D-Welt. Spiele alleine oder mit einem Freund im lokalen Koop und diene gemeinsam dem Tod!Über 40 Ausrüstungsgegenstände, die Sie erwerben können, um Ihren Reaper anzupassen und Ihnen im Kampf zu helfen! Finden Sie Ausrüstung in einer Vielzahl gut versteckter Truhen oder verwenden Sie die Seelen, die Sie als Währung sammeln, um Gegenstände beim örtlichen Verkäufer Fiona zu kaufen. Schauen Sie jeden Tag wieder vorbei, da sich ihr Inventar ändert! Kombiniere Rüstungen und nutze die Kraft der einzigartigen Fähigkeiten wie Feuerbälle, die Fähigkeit, Feinde einzufrieren, Engelsflügel, die es dir ermöglichen, in Sicherheit zu gleiten, Meteore vom Himmel zu beschwören und sogar Einhörner zu stampfen!Schließe dich mit einem Freund vor Ort zusammen. Während des lokalen Spiels spielt Spieler 2 als Spaura, der Seelenträger des Schnitter. Kämpfe dich durch 30 wunderschön gestaltete Levels, hilf farbenfrohen Charakteren bei verschiedenen Nebenquests und erfülle deine Schnitterpflichten, indem du Seelen für den Tod sammelst. Tägliche Kopfgelder sind bei verschiedenen NPCs erhältlich. Sammle Ausrüstung, lerne Zaubersprüche und steige als Schnitter vor, um dich schrecklichen Feinden zu stellen und epische Bosse zu besiegen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch