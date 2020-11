The Spirit of the Samurai: Fernöstliches Metroidvania-Abenteuer auf Kickstarter

Am 16. November 2020 haben Digital Mind eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres Metroidvania-Abenteuers The Spirit of the Samurai gestartet, das Ende 2021 für PC (Steam) und Atari VCS erscheinen soll. Weitere Plattformen sollen von der Nachfrage abhängen. Das Finanzierungsziel liegt bei 30.000 Euro. Aktuell haben 32 Unterstützer 1.197 Euro zugesagt. Die Kampagne endet am 16. Dezember.The Spirit of the Samurai spielt im feudalen Japan, wo man in Kämpfe gegen mythologische Bestien, Dämonen und Untote verwickelt wird. Die Macher versprechen die Erkundung einer riesigen Karte mit drei spielbaren Charakteren (Samurai, Kodama und Katze). Die Levels sollen nicht-linear, das Kampfsystem schnell und intensiv, die Animationen äußerst detailliert sein. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer